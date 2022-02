Gamingprofil säger att han identifierar sig som svart – deplattformeras

I en livestream under onsdagen meddelade gamingprofilen Jerry Banfield att han ”identifierar sig som svart” och att han inte längre vill betraktas som vit. Det uppskattades inte av Facebook Gaming som nu uppger att man ”kapat alla band” till Banfield och inte längre kommer låta honom tjäna pengar på deras plattform. Banfield själv ifrågasätter beskedet.

– Jag kan ändra mitt kön, men inte min ras? Det är knäppt. Det är helt knäppt, säger han i en livestream.



Just nu pågår Black History Month i USA. Det är en månad där framstående svarta amerikaner – som exempelvis Rosa Parks eller Martin Luther King – uppmärksammas för deras betydelse.

Det var under denna månad som Banfield gjorde sitt uttalande.

– Jag identifierar mig nu som en svart man och afroamerikan. Jag vill inte längre identifieras som en vit man, säger han i livestreamen.

Han fortsätter sedan med att påtala att det borde vara hans rätt att identifiera sig som vad han vill.

– Om en man eller kvinna helt plötsligt kan bestämma sig för att byta kön – oavsett alla andra saker – och det backas helt och fullt, då backas jag helt klart i att ändra min ras.

– Jag har fått nog av att vara vit, tillägger han.



Banfield fortsätter sedan genom hela livestreamen att prata om hur han numera identifierar sig som svart – emellanåt med ett pillemariskt leende över läpparna.

”Kapat alla band”

Banfields uttalande uppskattas emellertid inte av alla. I en tweet meddelar Facebook Gaming att de nu ”kapat alla band” till gamingprofilen och att han inte längre kommer att kunna tjäna pengar på deras plattform. Detta eftersom hans uttalande ”går emot Black History Months anda”.

Thank you to everyone who alerted us to a livestream this morning which ran counter to the spirit of Black History Month.

We have cut ties with the creator in question, removing them from our official programs, including access to monetization features, effective today.

— Facebook Gaming (@FacebookGaming) February 16, 2022