Gav upp bronsplats när konkurrent sprang fel – hyllas av sportvärlden

SANTANDER Den spanska triathleten Diego Méntrida hyllas i sociala medier efter att han frivilligt gav upp en bronsplats i Santander Triathlon åt en konkurrent som råkat springa fel på upploppet, rapporterar BBC.

Den brittiska triathleten James Teagle var på väg att ta en tredjeplats när han gjorde ett misstag och sprang fel mindre än hundra meter från mållinjen.

Läs även: Rekordkontraktet för sportens störste – 4 miljarder

Diego Méntrida sprang förbi Teagle, men insåg att britten gjort ett misstag och stannade precis innan mållinjen för att låta Teagle komma före honom.

Teagle skakade tacksamt Méntridas hand innan han klev över mållinjen och tog en tredjeplats.

– När jag såg att han missade rutten, stannade jag bara. James förtjänade sin medalj, sade Méntrida till Eurosport efter loppet, och tillade att han hade gjort om samma sak om det hände igen.

Santander Triathlon ägde rum den 13 september, men de senaste dagarna har bilder från den sportsliga bronsfajten spritts på sociala medier där Méntrida hylllas.

Läs även: Dynamite in Doha: Tidernas bästa friidrottstävling

This is class 👏🏻

Spaniard triathlete, Diego Méntrida let his rival pass when he made a mistake before the finish line. They were fighting for the 🥉 in the Santander Triathlon.

🏊🏻‍♀️ 🚴🏻 🏃🏻 pic.twitter.com/DenHRw4jOy

— Sport Innovation Society (@sis) September 17, 2020