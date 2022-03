Greta Thunberg rasar mot gruva: ”Rasistisk”

SVERIGE Under tisdagen meddelade regeringen att man säger ja till en gruva i Kallak i Jokkmokks kommun. Beslutet retar gallfeber på miljöaktivisten Greta Thunberg, som går till hård attack mot regeringens beslut. ”Sverige bekräftade idag sin kortsiktiga, rasistiska, koloniala och naturfientliga approach”, skriver hon på Twitter.

Hon fortsätter med att anklaga Sverige för hyckleri.

”Sverige låtsas vara en ledare för miljön och mänskliga rättigheter, men på hemmaplan bryter de mot urinvånares rättigheter och fortsätter att föra krig mot naturen. Världen kommer att komma ihåg detta.”

Sweden today confirmed its shortsighted, racist, colonial and nature-hostile approach. Sweden pretends to be a leader for environment and human rights, but at home they violate indigenous rights and continue waging a war on nature. The world will remember this.#StandWithSápmi https://t.co/r1grDdqcEm

