Här är Twitterstödet för civilminister Karkiainen

Nyheter Idag avslöjade på måndagen att civilminister Ida Karkiainen (S) fastnade på bild när hon sträckte ut armen i vad som ser ut som en Hitlerhälsning för ett antal år sedan. Ingen stor grej, enligt flera Twitteranvändare som nu drar en lans för ministern.

Efter Nyheter Idags avslöjande om Ida Karkiainen har reaktionerna på Twitter varit blandade. Vänsteranhängare och andra tyckare bagatelliserar avslöjandet och menar att alla har gjort dumheter i sin ungdom – inklusive Hitlerhälsningar – som inte bör ligga dem till last som vuxna. Ett axplock:

Andra skriver skämtsamma kommentarer om avslöjandet och reaktionerna.

Jag var alltså ironisk. Lyssnade på synth i min ungdom (and still) och vi heilade inte ens till Der Mussolini av Dag.

Användaren Sebastian Mattsson skriver: ”Vem har INTE heilat på skämt?”, och följer upp med en brasklapp.

Brasklapp:

Som vit tonåring kunde man kosta på sig en ironisk distans till nazismen, för man kände sig aldrig hotad av den. Ett orättvist privilegium, goes without saying https://t.co/8zl5ua2zi7

— Sebastian Mattsson (@SebMattsPL) December 7, 2021