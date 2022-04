Här besöker Boris Johnson krigets Kyiv

På fredagen gjorde Storbritanniens premiärminister Boris Johnson ett överraskningsbesök i Ukrainas huvudstad Kyiv, som hotades av den ryska armén fram till den sista mars då invasionsstyrkan drog sig tillbaka mot Ryssland och Belarus.

En film som publicerats på sociala medier av Ukrainas försvarsmakt visar hur Boris Johnson går omkring på Kyivs gator tillsammans med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. De stannar och samtalar med Kyivbor och är omgivna av ukrainska soldater.

At a handshake distance. @BorisJohnson and @ZelenskyyUa walked through the center of Kyiv and talked to ordinary Kyivans. This is what democracy looks like. This is what courage looks like. This is what true friendship between peoples and between nations looks like. pic.twitter.com/ZcdL6NqNp2

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 9, 2022