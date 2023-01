Här bränner turkiska demonstranter svenska flaggan

Demonstrationerna i Stockholm väcker vrede i Turkiet. På lördagen samlades flera demonstranter för att bränna den svenska flaggan utanför Sveriges generalkonsulat i Istanbul. Detta på grund av Rasmus Paludans koranbränning i den svenska huvudstaden.

I en film på Twitter syns turkiska demonstranter efter flera försök slutligen lyckas få fjutt på Sverigeflaggan under en protest i Istanbul.

🇹🇷🔥🇸🇪Angry demonstrators burn the Swedish flag near the Swedish Embassy in Istanbul. pic.twitter.com/liQuFJlYdz

En annan film som sprids på plattformen uppges visa hur demonstranter i Ankara bränner den svenska flaggan medan de skriker ”Allahu Akbar”.

Den andra gruppen är betydligt mer effektiva i sitt uppsåt att tända eld på tygstycket.

As a result of far right Swedish politician Rasmus Paludan’s burning of the Qur'an in front of the Turkish Embassy today, activists in Ankara burn the Swedish flag. pic.twitter.com/gvcPjyAONN

— Pegida Canada (@PegidaCanada) January 21, 2023