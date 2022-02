Här fångas dödliga hajattacken på film

En simmare attackerades och dödades av en vithaj vid Little Bay beach i Sydney, Australien på onsdagen. Den döde mannen har identifierats som Simon Nellist, 35, en brittisk invandrare och erfaren havssimmare som tränade för välgörenhetstävling som skulle hållas i helgen, rapporterar Daily Mail.

– Från ingenstans hörde vi ett skrik, och så var det en stor haj i luften – fullständigt luftburen – och den träffade killen väldigt, väldigt snabbt. Vi kunde inte göra någonting, säger ett vittne.

Skadorna på Nellist var så allvarliga att ambulanspersonal inte kunde göra någonting för att rädda hans liv.

Attacken bevittnades av flera personer, som var på platsen för att fiska, och filmer på attacken har spridits på sociala medier. OBS: Starka bilder.

Swimmer killed by shark in horrifying attack in front of beachgoers. #Sydney #Australia #BuchanPoint #Malabar #GreatWhiteShark #Shark #Attack pic.twitter.com/eNZ6oeMQQL

— SALTWATER FISH 🎣🐟🐠 (@saltwaterfish) February 17, 2022