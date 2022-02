Här försvarar UFC-mästaren Joe Rogan: ”My nigger”

Joe Rogan har fått kritik för att han använt ordet ”nigger” i sin podcast. Nu försvaras han av Nigeriafödde UFC-mästaren Israel Adesanya, som menar att Rogan attackeras för att han har den största plattformen i världen och inte kan kontrolleras.

– Det är min nigger Joe Rogan, fuck the noise, säger Adesanya.

Israel Adesanya, melllanviktsmästare i Ultimate Fighting Championship, försvarade poddaren Joe Rogan på en pressträff inför matchen mot tidigare mästaren Robert Whittaker.

Frågan om Joe Rogan ställdes till Dana White, president för UFC, som gick ut med sitt stöd för Joe Rogan efter kritiken mot några av Joe Rogans poddavsnitt om covid.

Sedan dess har Joe Rogan utsatts för ytterligare kritik efter att en viral film visat upp flera tillfällen när Joe Rogan sagt ”nigger” under sändning av sin podcast, som är världens största med omkring 11 miljoner lyssnare per avsnitt i genomsnitt.

Flera avsitt av podcasten har tagits bort av Spotify, och Joe Rogan har gått ut med en ursäkt på sociala medier.

När frågan om Joe Rogan ställs går Dana White från podiet för att lägga undan en present han fått, medan publiken buar.

– Jag är svart, jag kan ta den här, säger säger Adesanya, som är född i Nigeria och tävlar för Nya Zeeland.

– Det finns många fittor i den här sporten, det finns många ormar i den här sporten. Jag har hållit på med den här fight-sporten sedan 2008, och Joe Rogan är en av de trevligaste, coolaste, mest ödmjuka jävlarna som jag har haft nöjet att arbeta med. Förstå det.

– Fuck the noise. Ni vet vad de försöker göra, de kan inte kontrollera honom, och han har den största plattformen i världen just nu. Det är min nigger Joe Rogan, fuck the noise, avslutar han och lägger mikrofonen framför sig.

– Vilket råd skulle du ge Joe Rogan för att stänga ute oväsendet omkring honom, frågar journalisten.

– Gör som jag sa, fuck the noise. Fortsätt vara du Joe. Ta lite svamp, fortsätt vara du, säger en märkbart irriterad Adesanya.

Israel Adesanya vann sin titel mot Robert Whittaker i oktober 2019, och har flera gånger medverkat i Joe Rogans podcast.

