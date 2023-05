Här häcklas komikern efter skämt om transinfluencer

Dylan Mulvaney är transinfluencern som väckte stor uppmärksamhet efter sitt samarbete med öljätten Anheuser-Busch. När ståuppkomikern Chrissie Mayr skämtade om Mulvaney under en show väckte det ont blod hos vissa i publiken som häcklade henne och lämnade sedan föreställningen.

– Fuck you, transphobe! skrek en kvinnlig åhörare.

Föreställningen ägde rum i Dallas förra helgen där huvudnumret Chrissie Mayr, en New York-baserad komiker, började dra skämt om transinfluencern Dylan Mulvaney.

Dylan Mulvaney var tidigare skådespelare med roller i bland annat South Park-skaparnas musikal ”The Book of Mormon”.

När Covid-pandemin drabbade USA med restriktioner i många delstater blev Mulvaney utan sysselsättning, och inledde då sin transition till en flicka, vilket hon började dokumentera i filmer på plattformen TikTok i mars 2022. Mulvaney blev mycket framgånsrik på plattformen, där hon idag har över 10 miljoner följare.

Chrissie Mayrs skämt handlade om Mulvaneys transition.

– Varför det gått ett år av tjejskap (girlhood) och fortfarande inga tuttar? Det ska ske på dag ett, okej? sade Mayr på Hyena’s Comedy Nightclub i Dallas.

– Om jag genomgår en transition till en snubbe, så skaffar jag en kuk dag ett, och jag skaffar den största du kan hitta. Jag går liksom in i bakrummet och säger: ”Ge mig någonting svart, okej?”

– Varför inga tuttar för Dylan? Jag förstår inte, tillade komikern.

– För att han är en man, ropade en åhörare ut, varpå Mayr upprepade instämmande.

Men andra i publiken höll inte med.

– Nej, hon är en kvinna, ropade en kvinnlig åhörare.

– Ojdå, vi har en sån. Det är lugnt. Vi kan alla ha olika trosuppfattning. Det är okej. Somliga av oss kan tro på verkligheten… , svarade Mayr.

En grupp kvinnliga åhörare instämde emellertid inte och kunde senare ses lämna showen.

– Fuck you, transphobe! utbrast en av kvinnorna.

It’s the long awaited TRANS JOKE walk out moment from my show in Dallas last week!!

Enjoy! 🐘🐘🐘 pic.twitter.com/WgiMSZrmZC

— Chrissie Mayr🇺🇸 (@ChrissieMayr) May 11, 2023