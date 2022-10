Ny klimatattack mot konsten: Kastar potatismos på Monet

TYSKLAND I en video syns två klimataktivister kasta potatismos över en tavla av Claude Monet på ett museum i Potsdam. Liknande vandalism av konst har setts även från andra klimataktivister den senaste tiden.

Klimataktivister som limmar fast sig på vägar och stoppar trafiken har blivit lite av vardagsmat runt om i Europa. Nu har flera av dem hittat ett nytt sätt att väcka uppmärksamhet på.

Om sistone har aktivister runt om i Europa börjat vandalisera tavlor och monument för att få folk att börja lyssna på dem.

I en video som lades ut på söndagen syns två aktivister kasta potatismos på Claude Monets tavla Les Meules för att sedan limma fast sig själva mot väggen på Museum Barberini i Potsdam, Tyskland.

”Om det krävs en tavla – med #potatismos eller #tomatsoppa kastad på den – för att få samhället att komma ihåg att fossila bränslen-kursen dödar oss alla: Då ger vi er #potatismos på en tavla!” skriver gruppen Letzte Generation (Svenska: Sista generationen) på Twitter.

We make this #Monet the stage and the public the audience.

If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:

Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ

— Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 23, 2022