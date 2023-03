Här kollapsar meteorologen i direktsändning

Mitt i en direktsändning kollapsade meteorologen Alissa Carlson Schwartz när hon skulle presentera väderrapporten för tv-kanalen CBS LA. Efter den otäcka händelsen tvingades programledarna gå till reklampaus.

I ett klipp från sändningen ser man hur tv-meteorologens ögon helt plötsligt går upp mot pannan och hur hon sedan segnar ner mot golvet. Programledarna verkar först inte förstå vad som pågår innan den ena inflikar att det är dags att gå till paus.

🚨#WATCH: As terrifying moment happened when a CBS LA meteorologist collapsed live on air

📌#LosAngeles | #California

Terrifying moment shows when a CBS LA meteorologist Alissa Carlson Schwartz collapsed on-air on Saturday morning while doing a live report her co workers… https://t.co/zkWpaB81yZ pic.twitter.com/tQ9To9spDo

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 19, 2023