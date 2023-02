CNN-ankare sågas efter sexistiskt utspel om presidentkandidat: ”Inte i hennes bästa ålder”

Det hettade till i CNN:s morgonstudio när ankaret Don Lemon sade att presidentkandidaten Nikki Haley (R), 51, inte är i den bästa åldern för en kvinna. Nu sågas Lemon efter det sexistiska utspelet. ”Det här är en av de mest sexistiska saker ett ’nyhetsankare’ har sagt i mannaminne”, skriver den konservative debattören Ben Shapiro på Twitter.

Det var i programmet ”CNN This Morning” på torsdagsmorgonen amerikansk tid där den ene programledaren Don Lemon fällde sina yttranden om Nikki Haley, som i veckan offentliggjorde sin kandidatur till att få Republikanernas nominering till presidentvalet 2024.

Ämnet som diskuterades var Nikki Haleys avsikt att införa ett obligatoriskt ”mentalt kompetenstest” för kongressledamöter som är över 75 år gamla, rapporterar New York Post.

– Hela det här snacket om ålder gör mig obekväm, inledde den 56-årige Lemon sin utläggning.

– Jag tycker det är fel väg att gå. Hon säger att politiker helt plötsligt inte är i sin bästa ålder. Nikki Haley är inte i hennes bästa ålder.

Han fortsatte:

– En kvinna anses vara i sin bästa ålder kring 20-års- och 30-årsåldern och kanske i 40-årsåldern.

Lemon fick mothugg av de två kvinnliga programledarna Poppy Harlow och Kaitlan Collins, som satt med honom i studion.

– Pratar du om den bästa åldern för att bli gravid eller bästa åldern för att bli president? frågade Harlow.

Men Lemon gav sig inte.

– Skjut inte budbäraren, jag säger bara fakta.

– Googla det, var en annan uppmaning han gav till sina kvinnliga kollegor.

Don Lemon, som är känd för att väldigt ofta uttrycka sig positivt om Demokraterna och negativt om Republikanerna, sågas till fotknölarna efter kommentarerna. Bland annat av den republikanske senatorn Ted Cruz.

Imagine, the year is 2015, and Don Lemon is saying the exact same thing about Hillary Clinton…. https://t.co/UBAB4u5vsR

This is one of the most sexist things a "news host" has said in recent memory, but nothing will happen to Don Lemon, of course https://t.co/sog0BrrcpC

Past their prime? Women over 40? Tell it to your @cnn colleagues liken Dana Bash (51), the 3 sitting SCOTUS female justices (50s or 60s) the VP (58) I could go on. What a fool. https://t.co/znEEnPEqHn via @YouTube

Nikki Haley kommenterar CNN-ankarets utspel med att skriva att det ”alltid är liberaler som är de mest sexistiska.”

Liberals can't stand the idea of having competency tests for older politicians to make sure they can do the job.

BTW it's always the liberals who are the most sexist. pic.twitter.com/PzpniQFLff

— Nikki Haley (@NikkiHaley) February 16, 2023