Här lyfter ”Vaniljgorillan” över 500 kilo på Schwarzeneggers tävling

USA 515 kilo – över ett halvt ton och världsrekord. Det knäböjde amerikanske supertungviktaren Blaine ”Vanilla Gorilla” Sumner på Arnold Classic under helgens styrkelyftstävlingar i Columbus, Ohio i USA.

Arnold Classic är Arnold Schwarzeneggers årliga bodybuilding- och kraftsportsfestival i Columbus, Ohio, som hölls i helgen. Förutom Schwarzeneggers egna gamla tävlingsform bodybuilding – Mr Olympia-vinnare sju gånger – arrangeras även bland annat tävlingar i styrkelyft med utrustning.

Under årets styrkelyftstävling bjöd jänkaren Blaine Sumner – som kallas för ”The Vanilla Gorilla”, Vaniljgorillan – på stor show i tyngsta klassen, +120 kilo. Sumner, som brukar väga in på dryga 170 kilo, var i sitt livs form. I inledande grenen knäböj gjorde han otroliga 515 kilo och slog sitt egna gamla världsrekord med tio kilo.

Men lyftet hade kunnat slutat illa. När Sumner backar ut från ställningen med vikten på axlarna gungar han till och får parera innan han stabiliserar kroppen och sedan böjer vikten. En otrolig prestation.

Bland de som hyllar Sumner på sociala medier finns bland andra styrkelyftaren Ray ”Ray-Ray” Williams Jr:

”Massive lift big homie… Congratulations on crushing it again!!”, skriver ”Ray-Ray”.

Förre världsrekordhållaren i bänkpress Fredrik Svensson skriver: ”Congrats your the strongest squater on the planet”

Vaniljgorillan Sumner nöjde sig inte med världsrekord i knäböj. Även i bänkpress blev det nytt världsrekord – 426 kilo. I marklyft gjorde Sumner 355 kilo. Något som gav en total på 1 296 kilo och ett rekord sammanlagt.

Kuriosa: Svenske diskuskungen Daniel Ståhl kan inte mäta sig med Sumner i vare sig knäböj eller i bänkpress. Däremot är Ståhl i absolut världsklass när det gäller marklyft.

Tidigare i vinter dundrade Ståhlmannen iväg fem stöddiga repetitioner med 350 kilo med en tyngdlyftningsstång.

