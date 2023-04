Här överfaller mobben paret – politiker: ”Massprotest mot fattigdom och segregation”

På lördagen stormades delar av centrala Chicago av tonåringar som plundrade, vandaliserade och misshandlade flera personer. Minst två personer skottskadades under det våldsamma upploppet: en 6-årig pojke som sköts i armen och en 17-årig pojke som sköts i benet, rapporterade Fox News.

Upploppet var en ”teen take-over” som hade planerats på sociala medier, och mobben som av bilderna att döma främst bestod av unga svarta män, hoppade på bilar, slog sönder fönster och misshandlade förbipasserande.

Paret Ashley och DJ hörde till de som misshandlades av mobben, som slet ned Ashley till marken på en film från upploppet som spridits på sociala medier. Sedan misshandlades pojkvännen DJ av mobben.

Överfallet började med att DJ försökte freda sin flickvän från mobben.

– Jag sade till honom, ’de knuffade mig’. Och han sade till dem, ’yo, knuffa henne inte. Vem knuffade henne?* Och så fort han sagt det blev allt helt galet. De sa att de skulle döda oss, berättar Ashley för Fox News.

– Alla gav sig på honom, och det slutade mitt på gatan. De hoppade på honom mitt på gatan. Det blev ganska illa.

DJ fick skador i ansiktet, axlarna och ryggen under överfallet, där paret även rånades på sina skor, telefoner, ett par glasögon, en Apple Watch och en hatt.

– Det var väldigt slumpmässigt för allt vi gjorde var att vi just lämnat Nordstrom och letade efter någonstans att äta, berättar DJ för Fox News.

– Så såg vi den där gruppen, och de tyckte de var tuffa, ville inte flytta på sig. Bara ute och var dumma, unga och dumma, som försökte bevisa något för ingenting. Det var så det gick till, säger DJ.

Hundratals poliser med understöd av SWAT-team återställde ordningen i centrala Chicago på lördag kväll.

Den demokratiska politikern Robert Peters, delstatssenator i Illinois, skrev i ett inlägg på Twitter på söndagen att det våldsamma upploppet var ”en massprotest mot fattigdom och segregation”.

Since I’m a glutton for punishment and I’m sure I’m gonna get the most unhinged, crime weirdo replies but:

I would look at the behavior of young people as a political act and statement. It’s a mass protest against poverty and segregation.

Rest in peace to my mentions.

— Robert Peters (@RobertJPeters) April 16, 2023