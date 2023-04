Här utmanar Hollywoodstjärnan Antifa: ”Vill du följa med runt hörnet?”

Hollywoodskådespelaren Michael Rapaport, känd från filmer som ”True Romance” och ”Cop Land” och tv-serier som ”Justified” och ”Prison Break”, hamnade i bråk med Antifa utanför domstolen när USA:s tidigare president Donald Trump åtalades i New York på tisdagen

På filmer som Rapaport publicerat på Twitter ser man hur Rapaport, som är en motståndare till Donald Trump, utmanar Antifa-medlemmarna, av vilka flera är maskerade, att följa med honom ”runt hörnet” och göra upp.

– Vill du följa med hörnet? frågar Rapaport, som avbryts i en intervju av Antifamedlemmarna.

När en antifamedlem säger att han vill ha någon med sig runt hörnet för att få sin kuk sugen instämmer Rapaport.

– Följ med mig runt hörnet så ska jag få dig att suga min kuk. Sedan ska jag knulla dig i arslet tills du erkänner att du gillar det, för att citera den store Mike Tyson.

Me vs The Cat Sh!T “Antifa”

The actual full story exclusively on my @iamrapaport here:https://t.co/hwO5BVrR1t pic.twitter.com/Zsa3XPRuyH

— MichaelRapaport (@MichaelRapaport) April 5, 2023