Här råkar Biden hylla Förintelsen

På ett statsbesök i Israel råkade Biden ställa till det med en ny felsägning. Den här gången var det Förintelsen som den amerikanske presidenten råkade hylla. När han skulle säga ”truth and horror of the Holocaust”, blev det istället bli ”truth and honor” – sanningen och äran.

Den amerikanske presidenten rättade sig snabbt för att sedan fortsätta med talet.



Israelfadäsen är inte första gången som Biden snubblar på orden vid publika anföranden. Under hans tid i Vita huset har det nästan blivit en vana att han gör en felsägning vid offentliga tal.

Tidigare i juli uppmärksammades han för att ha läst innantill från telepromptern när han skulle repetera en mening. ”End of quote, repeat the line”, sade han istället.

Joe Biden accidentally reads the teleprompter telling him to repeat the line. He just keeps getting worse. Do we really have 30 more months of this? Scary. And sad. pic.twitter.com/m7o908C72m — Clay Travis (@ClayTravis) July 8, 2022

Biden befinner sig just nu i Israel för första gången som USA:s president. Under besöket har han bland annat diskuterat Iranfrågan med Israels premiärminister och hur man ska fortsatt stoppa landet från att utveckla kärnvapen, skriver New York Times.

