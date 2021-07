Biden kommer avgå enligt Vita husets tidigare läkare: ”Kommer bli värre”

USA Joe Biden kommer snart att behöva avgå från presidentposten. Det menar den tidigare Vita Huset-läkaren Ronny Jackson som tycker att presidenten uppvisar tecken på en nedåtgående mental förmåga. – Det är en nationell säkerhetsfråga vid det här laget, säger han till Fox News.

– Jag tror att han kommer behöva avgå. De kommer övertyga honom om att avgå någon gång inom den närmsta framtiden av medicinska skäl. Eller så kommer de behöva använda det 25:e tillägget för att bli av med denna man, säger han också till TV-kanalen.

25:e tilläget Det 25:e tillägget till den amerikanska konstitutionen (engelska: 25th Amendment) berör vad som ska ske ifall en president eller en vicepresident avlider, avgår, avsätts eller inte kan fortsätta på grund av sjukdom. Källa: constitutioncenter.org

Den nuvarande republikanske kongressledamoten Ronny Jackson – som tidigare tjänat som läkare i Vita Huset under både president Trump och president Obama – anser att Biden behöver ta ett kognitivt funktionstest.

Enligt honom visar Biden tydliga tecken på att något inte står rätt till.

– Jag har sagt att det bara kommer bli värre. Och gissa vad? Vi ser det hända framför våra ögon just nu, säger han till Fox News.

Under lördagen framförde Jackson samma krav på Twitter. Han länkar dessutom till en video där presidenten svarar på en reporters fråga om det finns demokrater som vill avfinansiera polisen (ett krav som tidigare framförts av BLM) genom att fråga om det finns republikaner som vill suga blod från barn.

Our cities are EXPLODING with drugs & violence because of Democrat “defund the police” policies and the GREAT UNITER Joe Biden deflects to talk about “sucking blood out of kids.” He’s completely LOST it! Needs a cognitive exam NOW!

pic.twitter.com/ot3ZwUc2Bf — Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) July 24, 2021

Biden refererade förmodligen till följare av konspirationsteorin QAnon, en del av vilka tror att ledande företrädare för Demokraterna äter barn.

Bidens grodor

Klippet är inte det första som uppmärksammats av Bidens meningsmotståndare. Under sin presidentperiod och innan han blev invald har det skett flertalet incidenter där han antingen sagt fel, glömt bort sig eller svarat underligt på en fråga.

Här är ett klipp där han blandar ihop Donald Trump och Vladimir Putin. Detta efter att ha suttit i ett långvarigt möte med just Putin.

President Biden just confused President Trump with Vladimir Putin after meeting with Putin for nearly FOUR hours. pic.twitter.com/tiTloHrebX — House Republicans (@HouseGOP) June 16, 2021

I det här klippet från valrörelsen glömmer han bort en av de kändaste fraserna i den amerikanska självständighetsdeklarationen.

So Close, Yet So Far: Biden attempts to quote Declaration of Independence but fails spectacularly pic.twitter.com/OIl78XZcnP — Sean Hannity (@seanhannity) March 3, 2020

I måndags glömde han bort namnet på en kongressledamot. Han fick sedan för sig att kongressledamotens mamma satt i publiken.

Watch as Joe Biden forgets the name of a Congressman. pic.twitter.com/ivNpNXiIzR — The First (@TheFirstonTV) July 26, 2021

Under ett tal i mars 2021 kunde han inte komma ihåg namnet på försvarsministern Lloyd Austin.

Whoops: Biden forgets the name of the Pentagon, as well as the name of his secretary of Defense, Lloyd Austin pic.twitter.com/ZtcgHLBIAO — Tom Elliott (@tomselliott) March 8, 2021

Tidigare under sommaren signerade ett dussintal republikanska ledamöter, ledda av Ronny Jackson, ett brev som föreslog att Biden borde genomgå ett kognitivt test liknande det Trump genomgick under sin ämbetsperiod, rapporterar New York Post.

”Det amerikanska folket borde ha fullständigt förtroende för deras president. De förtjänar att veta om han eller hon kan genomföra sina plikter som statsöverhuvud och högste befälhavare. De förtjänar full transparens om de mentala förmågorna hos deras högste valde ledare”, står det bland annat i brevet.

Om Biden avgår blir det vicepresident Kamala Harris som tar över. Detta enligt det 25:e tillägget.

