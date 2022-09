Här tar Linde (S) sista chansen att mysa med Fatah

Ann Linde (S) kommer sluta som Sveriges utrikesminister när en ny regering är på plats. På onsdagen passade Linde på att träffa sin vän Mohammad Shtayyeh, den palestinska myndighetens premiärminister, i FN:s generalförsamling i New York.

Ann Linde (S) är för närvarande fortfarande Sveriges utrikesminister, men kommer sluta på sin post så snart en ny regering är på plats.

På onsdagen deltog Linde vid öppnandet av FN:s Generalförsamling i New York, där hon träffade sin vän, Palestinska myndighetens premiärminister Mohammad Shtayyeh från PLO:s politiska gren Fatah.

”Glad att träffa min vän, Palestinas premiärminister Dr Shtayyen!” skriver Linde i ett inlägg på Twitter.

Samtidigt efterlyste den iranska journalisten och människorättsaktivisten Masih Alinejad en reaktion från Linde om de pågående demonstrationerna i Iran, där demonstranter bränner hijabs och angriper polis efter att en ung kvinna slagits ihjäl av landets ”sedlighetspolis”.

– Sveriges utrikesminister kom till mitt vackra land och lydde obligatoriska hijab-lagar framför mördarna. Var är hon nu? säger Alinejad till Expressen..

I en tweet skrev Linde att ”Sverige står med alla de som sörjer Mahsa Amini (kvinnan som dödades) i Iran & på andra platser” samt att hon är ”djupt bekymrad över rapporter om skadade och döda i samband med pågående protester i Iran”.

🇸🇪 stands with all those who mourn Mahsa Amini in Iran & elsewhere. Deeply concerned about reports of injured & dead in connection with ongoing protests across Iran. Women of Iran should be heard. Human rights for all Iranians, incl right to peaceful protest, must be ensured.

