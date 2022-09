Iransk polis får stryk och kvinnor bränner slöjor – oro i Iran efter moralpolisens hijab-mord

Iran skakas av våldsamma protester mot landets islamistiska styre, som utlösts av att Masha Amini, 22, slogs ihjäl av landets sedlighetspolis. Amini greps av polisen för att ha burit sin obligatoriska hijab ”på fel sätt”, och hamnade i koma och avled efter att ha gripits.

Under helgen bröt våldsamma upplopp ut i Aminis hemtrakter i iranska kurdistan, och spred sig sedan till flera andra provinser i nordvästra Iran, rapporterar Reuters.

Sent på tisdag kväll rapporterade iransk statsmedia om ”begränsade demonstrationer” i olika städer där demonstranter ska ha skanderat regimkritiska slagord, kastat sten på polis och förstört allmän egendom.

De mest våldsamma demonstrationerna har ägt rum i iranska Kurdistan, där källor från både regimen och aktivister uppger att tre personer har dödats. Enligt regimen ligger ”terrorister” bakom dödsfallen, medan aktivisterna uppger att säkerhetsstyrkor öppnat eld mot demonstranter.

En representant för Irans högsta religiösa ledare Ayatollah Ali Khamenei har besökt Aminis familj för att beklagat hennes död och lova en utredning.

– Alla institutioner kommer vidta åtgärder för att försvara de rättigheter som förbrutits. Som jag lovat fröken Aminis familj, kommer jag följa frågan om hennes död till ett slutligt resultat, säger Ayatollahns representant Abdolreza Pourzahabi till iransk statsmedia.

Sanam Vakil vid tankesmedjan Chatham House säger till Reuters att hon inte tror att de pågående protesterna är ett hot mot den iranska regimen.

– Jag tror inte det här är ett existentiellt hot mot regimen, eftersom systemet i Iran har monopol på våld, och en finslipad säkerhetsstrategi som de redan implementerar, säger hon.

Samtidigt har den iranska regimen problem internationellt då traditionella allierade som Vladimir Putin och de svenska Socialdemokraterna drabbats av motgångar.

På sociala medier sprids filmer som uppges visa demonstrationerna i Iran. Reuters har inte kunnat verifiera filmernas äkthet. På flera av filmerna kan man se hur iranska kvinnor bränner sina hijabs.

Iranian women burning their hijabs after a 22 year-old girl was killed by the “morality police”#MahsaAmini #IranRevolution #IranProtests pic.twitter.com/YRzH6SNc4c — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) September 21, 2022

No flags. No big banners. No sponsors. No affiliation. No violence. No public property loss. Women & men, all in sync, in a massive massive crowd. This is Iran and this is how a actual protest looks like against the oppressive ruling. #IranProtests pic.twitter.com/woqLwGX5z8 — The Hawk Eye (@thehawkeyex) September 21, 2022

Breathtaking scene.

The police cars are on fire and the Iranian girl standing on the roof of the car chanting:

"We don't want Islamic Republic"#IranProtests#IranRevolutionpic.twitter.com/BCn4hSxHe8 — ZiZi🏴 (@zizikhanoum) September 20, 2022

På en av filmerna ser man hur en polis får ett rejält kok med stryk.

Police got chased and beaten up by an angry mob of Iranians. it looks like the Iranian regime has a fight on its hands after the death of a woman who refused to wear the veil.#IranProtests pic.twitter.com/MGlVqKoxRG — AwesomeMughals (@AwesomeMughals) September 21, 2022

Iranians in Sanandaj city are chanting "Death to Khamenei" and women are removing their hijab in the streets which is illegal in Islamic Republic of Iran.#IranProtests#Mahsa_Amini#مهسا_امینیpic.twitter.com/4CjOnRE6s8 — ZiZi🏴 (@zizikhanoum) September 18, 2022

Iranian people are taking back their country from the Islamic Republic regime.#IranRevolution#IranProtestspic.twitter.com/oHqSHPbRRm — ZiZi🏴 (@zizikhanoum) September 19, 2022

The people bring down and burn the flag of the Islamic Republic in the Iranian city of Saqez. To understand the significance of this, this action is actually punishable by death.#IranProtests pic.twitter.com/tvrlTX9EIe — AwesomeMughals (@AwesomeMughals) September 21, 2022

