Här zonar Biden ut mitt under intervjun

Mitt i en intervju med MSNBC förefaller USA:s president Joe Biden zona ut och befinna sig någon annanstans. Detta efter att ha tillfrågats vad hans fru Jill Biden tycker om att han återigen ska kandidera i presidentvalet 2024.

– Jag har inte tagit det formella beslutet, men det är min intention. Min intention att kandidera igen. Och vi har tid att fatta det beslutet, svarar Biden på frågan om han planerar att kandidera för fyra år till i Vita huset 2024.

MSNBC:s reporter Jonathan Capehart frågar sedan om Dr. Biden – och syftar då på Joe Bidens fru Jill Biden – är för att han ska ställa upp i ytterligare ett val.

Då verkar Biden för ett kort tag zona ut och befinna sig någon annanstans, varpå Capehart åter försöker väcka presidentens uppmärksamhet.

– Dr. Biden tycker att… Min fru tycker att jag… Att vi gör någonting väldigt viktigt, svarar han till slut.

Joe Biden seems to legit fall asleep during this interview. He just keeps getting worse: pic.twitter.com/4quPIC9fbJ

