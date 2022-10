Musk tar över Twitter – sparkar chefer

Elon Musk har köpt Twitter för 44 miljarder dollar, och inleder med att sparka tre av plattformens chefer. Enligt uppgift planerar Musk att upphäva alla tidigare avstängningar på plattformen, som bland annat stängt av USA:s tidigare president Donald Trump.

På torsdagen tog Elon Musk slutligen över plattformen Twitter och gav genast flera chefer sparken, rapporterar Fox News.

Twitters CEO Parag Agrawal, CFO Ned Segal och Vijaya Gadde, chef för Twitters avdelning för juridik, förtroende och säkerhet har alla fått sparken av Musk. Enligt uppgift till Washington Post ska de sparkade cheferna ha avvisats från byggnaden.

Musk har tidigare anklagat dem för att vilseleda honom och andra investerare om antalet falska konton på plattformen, något som fick Musk att vilja dra sig ur affären.

Men efter en uppgörelse i domstol har Musk gått vidare med affären, där han köper Twitter för 44 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 484 miljarder kronor.

På onsdagen twittrade Musk en film på sig själv när han kom in på Twitters högkvarter bärandes ett handfat – eller en ”sink” på engelska – med texten ”Entering Twitter HQ – let that sink in”.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

I ett längre meddelande på torsdagen skriver Musk att ”skälet till att jag tog över Twitter är för att det är viktigt för civilisationens framtid att ha ett digitalt torg, där en brett omfång av åsikter kan debatteras på ett hälsosamt sätt utan att förfalla till våld”.

Enligt Musk är det ”för närvarande en stor risk att sociala medier splittras till höger- och vänsterradikala ekokammare som skapar mer hat och delar vårt samhälle”

På fredagen twittrade musk att ”fågeln har befriats”.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Bloomberg rapporterar att Musk planerar att ta bort alla livslånga avstängningar från plattformen. Det mest kända kontot som stängts av från Twitter är USA:s tidigare president Donald Trump, som stängdes av när han ifrågasatte resultatet i 2020 års presidentval.

Trump har sedan dess startat den egna plattformen Truth Social, och det är osäkert om han kommer återvända till Twitter även om han tillåts.

På Twitter har många stora förhoppningar på att Musk kommer upphäva tidigare avstängningar.

