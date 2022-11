Vänsterprofil tror att Musk har saboterat hennes Twitter

USA Demokraternas omstridda kongressledamot Alexandria Ocasio-Cortez tror att Twitters nye ägare Elon Musk har varit inne och mixtrat med hennes konto på plattformen. Miljardären svarar på politikerns utspel med en blinkning. ”Vad kan jag säga? Det var ett naket missbruk av makt”, skriver Musk på Twitter.

I en tweet skriver Alexandria Ocasio-Cortez – ofta kallad ”AOC” – att hennes omnämnanden och notifikationer inte fungerar. Något som hon verkar ta för intäkt att Musk har saboterat för henne.

Also my twitter mentions/notifications conveniently aren’t working tonight, so I was informed via text that I seem to have gotten under a certain billionaire’s skin 😂 Just a reminder that money will never by your way out of insecurity, folks. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 3, 2022

I en video som sprids på plattformen ger kongressledamoten uttryck för liknande tankar, samtidigt som hon av oklar anledning äter medan hon pratar.

Elon Musk ger ett kaxigt svar till videon.

”Vad kan jag säga? Det var ett naket missbruk av makt”, skriver miljardären.

What can I say? It was a naked abuse of power. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

Utspelet är inte det första som AOC har gjort mot Musk sedan hans köp av Twitter offentliggjordes.

Bland annat har kongressledamoten varit mycket kritisk till den nye Twitterägarens idé om att införa en prenumeration på 8 dollar (89 kronor) för att få ett verifierat konto. Därefter har en raljant ordväxling följt mellan de båda.

Your feedback is appreciated, now pay $8 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

Som svar på kritiken har Musk påpekat att kongressledamoten säljer tröjor med hennes namn på för 58 dollar (645 kronor) på sin webbshop.

AOC svarar emellertid att prissättningen grundar sig i att hennes arbetare är fackligt anslutna, får betald sjukvård och är välbetalda. Hon anklagar dessutom Musk för att sko sig på andras underbetalda arbete.

My workers are union, have full healthcare + benefits like childcare help, and every one is paid a living wage. Proceeds go to community acts like tutoring underserved kids. You’re a union buster with an ego problem who pockets the change from underpaying and mistreating people. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 3, 2022

Musk har tidigare förklarat sin idé om en betald prenumeration på Twitter som ett sätt att demokratisera plattformen och göra det möjligt för alla användare att bli verifierade med ett blått bockmärke.

På så sätt menar han att alla användare ska kunna åtnjuta samma förmåner till samma pris. Han har dessutom lanserat det som ett sätt att få bort fejkkonton från plattformen.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit. Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Idén om en betald prenumeration har emellertid fått mothugg på sina håll och kanter. Förutom AOC har även skräckförfattaren Stephen King sågat den till fotknölarna. Kostnaden det talades om då var 20 dollar (222 kronor) i månaden.

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8? — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

