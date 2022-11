Komiker avstängd från Twitter – låtsades vara Elon Musk

USA Komikern och skådespelaren Kathy Griffin har stängts av från Twitter. Anledningen till avstängningen är att hon bytte namn och utgav sig för att vara den nye Twitterägaren Elon Musk.

Griffin är en av flera kändisar som den senaste tiden har bytt profilnamn till Elon Musk på sina verifierade Twitterkonton, rapporterar CNN.

Namnbytet skedde i protest mot miljardärens plan att ändra på systemet för verifierade konton genom att inför en prenumerationsavgift på 8 dollar för att få ett blått bockmärke bredvid sitt namn.

Tidigare har enbart kända och offentliga personer haft privilegiet att få ett verifierat konto. Men enligt Musks nya plan ska den möjligheten nu finnas till för alla.

Utöver Griffin bytte även komikern Sarah Silverman namn till Elon Musk och kopierade hans profilbild i ett försök att trolla miljardären. Även hon fick tillfälliga restriktioner satta på sitt konto under söndagen, innan hon bytte tillbaka till sitt gamla användarnamn.

Elon Musk skriver på Twitter att alla användare som utger sig för att vara någon annan utan förklara att det rör sig om en parodi kommer att bli permanent avstängda.

Vidare uppger han att varje namnändring kommer att innebära en tillfällig förlust av bockmärket.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022

Any name change at all will cause temporary loss of verified checkmark — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022

I en annan kommentar skriver Musk syrligt att den verkliga anledningen till Kathy Griffins avstängning är inte att hon låtsades vara honom, utan att hon låtsades vara en komiker.

Actually, she was suspended for impersonating a comedian — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

Samtidigt meddelar Musk att Griffin fortfarande kan få tillbaka sitt konto. Om hon betalar den nya avgiften på 8 dollar.

For $8 — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

Komikern Kathy Griffin hamnade i blåsväder 2017 efter att hon publicerat en bild på henne när hon höll i en modell föreställande den dåvarande presidenten Donald Trumps avhuggna huvud. Bilden resulterade i att hon fick sparken från CNN.

Hey it's the crazy lady that cut trumps head off. We remember pic.twitter.com/QncqaViISt — Orange Coffee Cup (@orangecupper) November 6, 2022

