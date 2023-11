Hyllade terrorangreppet – nu försvarar Aftonbladet-skribenten den kontroversiella ramsan

Aftonbladet-skribenten Shora Esmalian, som hyllat Hamas terrorangrepp mot Israel, ifrågasatt att israeliska kvinnor blivit våldtagna och kallat ETC:s chefredaktör för ”dumvänster” för att han fördömt Hamas, försvarar den kontroversiella ramsan ”From the river to the sea” i en artikel i Aftonbladet.

Efter Hamas terrorangrepp mot Israel och det militära svaret mot Hamas på Gaza har ramsan ”From the river to the sea, Palestine will be free” hörts på propalestinska demonstrationer världen över.

Ramsan har kritiserats för att vara antisemitisk i meningen att den tycks förespråka ett fördrivande av alla israeler från området mellan jordanfloden och Medelhavet, en kritik som även kommer från mer vänsterlutande kulturskribenter som Hynek Pallas och Jens Liljestrand.

På Aftonbladet Kultur försvaras emellertid ramsan av sidans skribent Shora Esmailian, som ger en annan tolkning av ramsan. ”Håller du med om idén att samma rättigheter ska gälla för alla som bor i det historiska Palestina, landet mellan Jordanfloden och Medelhavet?” frågar Esmailian bland annat läsaren och menar att den som svarar ja bör ”ropa med i parollen.”

Esmailian anklagar därefter Israel för att bedriva folkmord på Gaza och apartheid i resten av Israel, och hävdar att de som anklagar kritiker av Israel för antisemitism hamnar ”i knäet på den mest högervridna och fascistiska regering staten Israel någonsin haft.”

Shora Esmailian själv är emellertid inte en helt oproblematisk uttolkare av den kontroversiella ramsan. Som Nyheter Idag tidigare har rapporterat, har Esmailian tidigare uppmärksammats för olika inlägg skrivna på plattformen X om Hamas terrorangrepp mot Israel.

Samma dag som terrorangreppet kommenterade Esmailian ett inlägg om Hamas invasion med att skriva ”Om detta är möjligt är allt möjligt!”. Esmailians inlägg skrevs 14:16 mot eftermiddagen, när vidden av Hamas terrorattacker mot civila israeler börjat bli kända över världen.

I ett inlägg till en annan debattör ifrågasatte Esmailian att Hamas våldtagit kvinnor och halshuggit israeler, och menade att ”de gisslan som har tagits är palestiniernas enda chans för att förhandla om frihet”.

Esmailian gick även till hårt angrepp mot ETC:s chefredaktör Andreas Gustavsson för att denne fördömt Hamas i en ledartext. ”För dig – den egentliga dumvänstern – är det viktigare att försvara rätten att gå på rejv i öknen intill världens största utomhusfängelse än att försvara rätten till ett värdigt och fritt liv” skrev hon bland annat till Gustavsson.

