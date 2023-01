Hyllades som hjälte – nu ber krigsveteranen prins Harry att hålla käften

Den brittiske krigsveteranen Ben McBean, 35, har hyllats som en hjälte av prins Harry efter hans tjänstgöring i Afghanistan. Soldatkompisen verkar emellertid ha tröttnat på prinsen och ber nu Meghan Markles make att sluta upp med sitt eviga tjafs med kungafamiljen.

”Älskar dig prins Harry men du måste hålla käften! Får dig att undra vilka människor han omger sig med. Om det var bra människor hade någon vid det här laget sagt åt honom att sluta”, skriver Ben McBean på Twitter.

Love you #PrinceHarry but you need to shut up! Makes you wonder the people he’s hanging around with. If it was good people somebody by now would have told him to stop.

— Ben Mcbean (@benmcbean) January 5, 2023