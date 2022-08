Ingen rasism bakom filmad dödsmisshandel enligt misstänkt

Mannen som filmades när han slog ihjäl en nigeriansk gatuförsäljare säger att dådet inte motiverades av rasism, rapporterar Daily Mail. Den misstänkte Filippo Ferlazzo, 32, som har samarbetat med polis och bett om ursäkt för dådet, har diagnosen bipolär sjukdom och var nyligen inlagt på ett psykiatriskt sjukhus.

Ferlazzo ska ha attackerat gatuförsäljaren Alika Ogorchukwu, 39, efter att han kallat Ferlazzos kvinnliga sällskap för ”bella”, en populär italiensk komplimang som betyder ”vacker”.

Enligt polisen inledde han den dödliga misshandeln av den handikappade Ogorchukwu med att ta ifrån honom hans krycka och slå honom med den, innan han brottade ned Ogorchukwu på marken och slog honom flera gånger i ansiktet.

Läs även: Här misshandlas gatuförsäljaren till döds – kallade kvinna för ”vacker”

Misshandeln skedde mitt på dagen på en livlig gata i den italienska staden Civitanova Marche, men istället för att ingripa började vittnen filma dödsmisshandeln.

🇮🇹 Nigerian street vendor Alika Ogorchukwu was beaten to death in the middle of the street in the Civitanova Marche region of Italy.

✖️The people around watched the brutal murder of the disabled man while recording the event. pic.twitter.com/b9eOE2KcSE

— Chronicles of Shame (@ShameChronicles) July 31, 2022