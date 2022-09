Irans president ställde in intervju – reporter vägrade bära slöja

På onsdagen ställde Irans president Ebrahim Raisi in en sedan länge inplanerad intervju med CNN-ankaret Christiane Amanpour som skulle äga rum vid FN:s generalförsamling i New York. Detta efter att den kvinnliga reportern vägrat att hon skulle gå med på ett sista minuten-krav om att bära slöja under intervjun, rapporterar CNN.

Enligt Amanpour var det ungefär 40 minuter efter att intervjun var schemalagd att börja som en anställd hos den iranske ledaren sade till ankaret att presidenten tyckte att hon skulle bära en huvudduk. Amanpour uppger att hon vänligt tackade nej till förslaget.

– Jag tackade mycket vänligt nej å mina och CNN:s vägnar, och för alla kvinnliga journalister överallt eftersom det inte är ett krav, säger hon till CNN.

Den anställde vidhöll därefter att intervjun inte skulle äga rum ifall reportern vägrade att ta på sig en slöja. Han sade att det handlade om respekt med tanke på situationen i Iran och att det just nu är de i islam heliga månaderna Muharram och Safar.

Amanpour, som själv är uppvuxen i den iranska huvudstaden Teheran, säger att hon alltid bär slöja när hon rapporterar inifrån Iran. Detta eftersom hon annars inte skulle kunna utföra sitt journalistiska arbete i landet. Däremot har hon aldrig på sig slöja utanför Iran.

– Här i New York, eller varsomhelst annars utanför Iran, har jag aldrig blivit ombedd av en iransk president – och jag har intervjuat varenda en av dem sedan 1995, antingen inne i eller utanför Iran – att bära en huvudduk, säger Amanpour.

Intervjun skulle ha varit den iranske presidentens första på amerikansk mark. Men på grund av slöjkravet blev den aldrig av.

Sedan ayatollorna tog över makten efter revolutionen 1979 har kvinnor i Iran tvingats bära slöja ute i det offentliga. Tvånget gäller även för utländska besökare.

På senare tid har dock massiva protester pågått i landet där kvinnor rapporteras bränna sina slöjor och släppa håret fritt i protest mot den shia-islamistiska regimen.

De våldsamma protesterna utbröt efter att den iransk-kurdiska kvinnan Mahsa Amini, 22, slagits ihjäl av landets sedlighetspolis efter att ha burit sin obligatoriska hijab ”på fel sätt”.

