”Januariavtalet ligger fast” – Björklund lämnar efter att ha gjort Löfven till statsminister

STOCKHOLM Han kommer sluta som partiledare. Men avtalet han gjorde upp med Löfven ligger kvar. Det meddelade Jan Björklund under en pressträff i Riksdagens presscenter på onsdagen. – Det är dags att lämna stafettpinnen vidare, säger Björklund.

Klockan 15.00 meddelade Jan Björklund det alla redan visste sedan någon oförsiktig tjänsteman på Liberalernas pressavdelning skickat ut ett förberett pressmeddelande om Björklunds avgång.

— Per Kudo (@perkudo) February 6, 2019

Läs även: L släppte fram Wallström som utrikesminister – nu: ”Vi driver liberal opposition i utrikespolitiken”

Jan Björklund har varit partiledare för Liberalerna i 12 år. Nu avgår han – dock inte omedelbart.

– Jag är partiledare tills en ny partiledare har valts, sade Björklund som förklarade hur han resonerat.

– Byte av partiledare bör ske i början av en mandatperiod, sade Jan Björklund under pressträffen. Han berättade att han redan innan jul hade meddelat valberedningens ordförande Olle Schmidt att han inte ställde upp för omval vid höstens landsmöte.

Exakt när han lämnar uppdraget är inte klart. Liberalerna har möjlighet att kalla till en tidigare partiledarvalsprocess än att vänta till höstens landsmöte.

Jan Björklund var under pressträffen tydlig med att det nyss ingångna avtalet med Stefan Löfven och Miljöpartiet, Januariöverenskommelsen/Januariavtalet, kommer att hållas och att L kommer att fortsätta stödja S och MP inom de överenskomna områdena.

Läs mer: Här är L-politikerna som sågar regeringen de släppte fram

På sociala medier kommenteras avgången flitigt.

Allan Widman, Jan Björklunds partikamrat skriver ett uppskattande inlägg.

Hanif Bali skriver ett uppskattande inlägg på Twitter där en ton av ironi anas.

Annie Lööf hyllar JÖK-partnern.

Jan Björklund har betytt mycket för Sverige. Vi har länge jobbat nära varandra och jag har uppskattat honom som person och hans tydliga liberala kompass. Tack @bjorklundjan för gott samarbete under de 7,5 år vi varit partiledarkollegor!

Aron Flam skriver på Facebook.

Liberala C-profilen Dana Pourkomeylian konstaterar torrt att Jan Björklund lämnar L i ett något prekärt läge.

Walk in, fuck shit up, walk out. Viktigt att sluta när man är på topp! https://t.co/8b8atxrDzd

— Dana Pourkomeylian™ (@Pourkomeylian) February 6, 2019