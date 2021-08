John Cleese i ny dokumentär om ”cancel culture”

Monty Python-komikern John Cleese planerar en ny dokumentärserie om politisk korrekthet och ”cancel culture”, rapporterar The Guardian. Projektet har lett till upprörda reaktioner i brittisk media.



Den brittiska komikern John Cleese, känd från ”Monty Python” och ”Pang i bygget”, planerar en ny dokumentärserie om politisk korrekthet och ”cancel culture”, rapporterar The Guardian.

Serien ”John Cleese: Cancel Me” ska sändas på brittiska Channel 4 och ämnar enligt Guardian utforska ”varför en ny ’woke’ generation försöker skriva om reglerna för vad som får sägas och inte”.

I serien kommer Cleese bland annat att intervjua kändisar som menar sig ha blivit ”cancelled”.

– Jag är glad att få chansen att framför kameran få lära mig om alla delar av så kallad ”politisk korrekthet”. Det finns så mycket jag inte alls förstår än, säger Cleese i ett uttalande om serien enligt Guardian.

”Huvudsaken är att försöka vara god”

Cleese har tidigare rasat mot ”cancel culture” när ett gammalt avsnitt av ”Pang i bygget” plockades bort från BBC:s streamingtjänst UKTV.

Anledningen till att avsnittet togs bort var att en karaktär hade använt rasistiska tillmälen, vilket Cleese menade ska uppfattas som ett skämt på karaktärens bekostnad.

– Huvudsaken är att försöka vara god. Sen har det där förvandlats till någon sorts eftergivenhet mot vår kulturs mest överkänsliga personer, de som lättast blir upprörda, sade Cleese under hösten 2020 i samband med händelsen.

– Jag tycker inte att vi ska organisera samhället utefter hänsyn till de som har lättast att bli upprörda, för då får vi ett väldigt neurotiskt samhälle, sade han.

”Han är en 81-årig vit överklassman”

Nyheterna om Cleeses dokumentärprojekt har upprört många. Bland annat kritiseras han av skribenten Harriet Brewis i en artikel publicerad genom brittiska tidningen Independents online-satsning Indy100.

”Det är värt att uppmärksamma att han är en 81-årig vit överklassman, som många anser passar in i en viss generationsstereotyp. Det kommer alltså inte som någon överraskning för allmänheten att han inte är för politisk korrekthet eller så kallad wokeness”, skriver hon i artikeln.

Advokaten och debattören Jo Maugham skriver på Twitter att serien är ”precis vad debatten behöver: ännu en äldre vit cisperson som gått privatskola med en serie i riks-TV där han klagar över cancel culture”.

