Utrikesminister Tobias Billström gav den socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El-Haj en kännbar pik när han i ett svar under riksdagens frågestund uppmanade El-Haj att ta upp det humanitära stödet till civilbefolkningen i Gaza med sina kontakter i Hamas.

Under dagens frågestund i riksdagen fick utrikesminister Tobias Billström en fråga från riksdagsledamoten Jamal El-Haj (S) om vad regeringen gör för att få in nödhjälp till Gaza.

El-Haj hamnade i blåsväder under våren när han deltog i en Hamas-kopplad konferens i Malmö, och har nyligen polisanmält riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm (M) för förtal på grund av inlägg på plattformen X där Kärrholm anklagat El-Haj för att vara en Hamas-kopplad säkerhetsrisk. Något Billström anspelade på i slutet av sitt svar till den socialdemokratiske riksdagsledamoten.

– Det är ju intressant att se Jamal El-Haj här i kammaren idag. Israel har ju rätt att försvara sig mot Hamas attacker i enighet med folkrätten, precis som jag har sagt tidigare, sade Billström och fortsatte:

– Alla parter måste följa den internationella humanitära rätten, och jag har flera gånger tidigare här under frågestunden sagt att direkta attacker mot civila och civil egendom inte är tillåtna under den internationella humanitära rätten. Det är också fundamentalt att man medger humanitärt tillträde, och att man kan föra in vatten, mat, medicin et cetera.

– Men jag vill också understryka att även om det nu handlar om att också uppmana Israel att respektera den humanitära rätten, får vi inte heller lov att glömma att terroristgruppen Hamas, som har styrt Gaza sedan 2007, har ett stort ansvar för det allvarliga humanitära läget som råder för civilbefolkningen i Gaza, och det är kanske något för Jamal El-Haj att ta upp i sina kontakter.

