Kanye begränsas på Instagram – kallar på Zuckerberg

USA Kanye West har fått sitt konto begränsat på Instagram samt inlägg borttagna från plattformen, rapporterar CNN. Efter att restriktoner sattes in mot kontot har rapparen gjort sina första inlägg på Twitter på två år, där han bland annat anropar Instagrams ägare Mark Zuckerberg. ”Du brukade vara min ’nigga'”, skriver rapparen till en bild på honom och entreprenören.

Kanye West har varit mycket i rampljuset på sistone.

Efter att ha burit en ”White Lives Matter”-tröja på en modevisning och kallat BLM för ett svindleri har hans namn figurerat i många tidningsrubriker och klädföretaget Adidas har meddelat att man ser över samarbetet med rapartisten.

Nu har West dessutom fått sitt Instagramkonto begränsat.

I ett uttalande till CNN säger en talesperson för Meta – som äger både Instagram och Facebook – att rapparen har fått restriktioner mot sig på plattformen och att innehåll har tagits bort från hans konto efter att han har brutit mot företagets riktlinjer.

Beslutet kommer efter att West lagt upp ett numera borttaget inlägg med en skärmdump av en konversation mellan honom och rapparen Sean Combs. Inlägget anklagades av American Jewish Committee för att vara antisemitiskt.

Det är inte första gången som West fått sitt Instagramkonto begränsat. I mars stängdes rapparen tillfälligt av från plattformen efter ett inlägg om komikern Trevor Noah.

Återvänder till Twitter

Efter restriktionerna på Instagram återvände Kanye West till Twitter på lördagen, där han inte hade gjort något inlägg på nära två år.

Det hela började med att han delade en bild på en keps med siffrorna ”2024”. Rapparen har tidigare hintat om att han tänker ställa upp i det amerikanska presidentvalet detta år.

Därefter delade han en bild på honom och Mark Zuckerberg där han frågar sig hur Facebook-grundaren ska kunna ta bort honom från Instagram.

”Du brukade vara min ’nigga'”, skriver West i tweeten.

Look at this Mark

How you gone kick me off instagram

You used to be my nigga pic.twitter.com/YQzjw01jur

— ye (@kanyewest) October 8, 2022