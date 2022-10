Kanye West bar White Lives Matter-tröja på modeshow

På måndagen arrangerade den världsberömde rapparen Kanye West en modeshow i Paris för sitt klädmärke Yeezy. Vid tillställningen bar West en tröja med orden ”White Lives Matter” på ryggen.

Innan modellerna dök upp höll West ett tal inför publiken iförd tröjan, som dessutom hade påvens ansikte framtill, rapporterar Page Six.

– Jag är Ye och alla här vet att jag är ledaren. Du kan inte hantera mig, uppges han ha sagt under talet och refererade därmed till sitt nya juridiska namn.

I talet ska han dessutom ha pratat om det rån som hans ex-fru Kim Kardashian utsattes för i den franska huvudstaden 2016 samt det avbrutna samarbetet med det amerikanska klädföretaget GAP.

Sedan började showen där även somliga av modellerna hade på sig samma White Lives Matter-tröja som West.

På måndagen publicerade dessutom den konservativa politiska kommentatorn Candace Owens en bild på Twitter där hon syns bära en White Lives Matter-tröja tillsammans med rapparen.

På Twitter går åsikterna isär om Kanye Wests tröjval. Professorn, TV-personligheten och vänsteraktivisten Marc Lamont Hill kallar det för ”vidrigt, farligt och oansvarigt”.

Kanye West decision to wear a “White Lives Matter” shirt is disgusting, dangerous, and irresponsible. Some of y’all will rush to defend him. You should ask yourselves why… pic.twitter.com/YT4a6c9tKI

— Marc Lamont Hill (@marclamonthill) October 3, 2022