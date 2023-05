Kastar hink på bil – blir slagen sönder och samman

En man blev på söndagen grovt misshandlad och förnedrad i Oakland, Kalifornien efter att ha hamnat i bråk med deltagare i en så kallad ”sideshow”, som är illegala biluppvisningar på allmän plats. Misshandeln av mannen filmades och spreds på sociala medier.

Sideshows började i just Oakland under mitten av 80-talet, då ungdomar som inte hade tillträde på krogar och nattklubbar samlades med sina bilar på parkeringsplatser och i gatukorsningar för ett genomföra olika tricks, som ”doughnuts” och ”ghostriding”. Misshandel och skottlossning är vanligt förekommande på sideshows.

Helgens grova misshandel i Oakland fångades på filmer som har spridits på internet. På filmerna ser man att mannen kastar en hink på en bil som genomför en ”doughnut”. Ut ur bilen kommer då flera män som angriper mannen.

Han slås till marken, och blir sedan misshandlad med slag och sparkar när han ligger ned. Slutligen utsätts han för förnedrande behandling, som att sparkas i ändan och att få hinken han kastade satt över huvudet. Det hela bevittnas och filmas av en entusiastisk publik.

Man throws a bucket at a car trying to stop a street takeover and gets Savagely Beaten into a Coma in Oakland, California… pic.twitter.com/Oj8IvUGT4x

— Fight Haven (@FightHaven) May 2, 2023