KD gör L och MP sällskap under spärren i Aftonbladet/Demoskop

Kristdemokraterna halkar ned under riksdagsspärren i den senaste mätningen från Aftonbladet/Demoskop. Mätningen kommer efter att KD:s partisekreterare Johan Ingerö tvingats avgå under uppmärksammade former, och KD har sällskap av Miljöpartiet och Liberalerna under spärren.

I mitten av mars avgick KD:s partisekreterare Johan Ingerö. I ett inlägg på Facebook samma dag som han avgick angav Ingerö att skälet till hans plötsliga avgång var att han polisanmälts för ofredande av en partikollega. Strax efter skrev partiets EU-parlamentariker Sara Skyttedal att hon polisanmält en partikollega för ofredande i ett eget Facebookinlägg.

När Ebba Busch senare svarade på frågor från riksdagens journalister hävdade hon emellertid att Ingerö tvingades avgå för att han var usel på sitt arbete – en sågning av en tidigare medarbetare som fick hård kritik.

Läs även: Hård kritik mot Busch efter sågningen av Ingerö: ”Sämsta ledarskapet jag någonsin sett”

I den senaste opinionsmätningen från Aftonbladet/Demoskop, som genomförts efter Ingerös avgång, tappar KD en halv procentenhet och hamnar precis under riksdagsspärren med 3,9 procent.

Partiet för därmed Liberalerna och Miljöpartiet, som får 3,5 respektive 2,9 procent, sällskap i mätningens bottenliga under spärren.

Centerpartiets nya partiledare Muharrem Demirok, som haft mycket låga förtroendesiffror och sviktande opinionsstöd, kan glädja sig åt att partiet gör en marginell ökning med 0,3 procenenheter och får 4,7 procent, ett tryggt avstånd från riksdagsspärren.

I övrigt är förändringarna små i mätningen, med Socialdemokraternas ökning med en procentenhet som den största förändringen. Ökningen innebär att S får 35,3 procent i mätningen.

Det rödgröna blocket har en rejäl ledning i mätningen räknat i mandat, med 189 mandat mot 160, mycket tack vare att det blågula blocket tappar samtliga mandat från KD och L medan det rödgröna blocket enbart tappar mandaten från MP.

Aftonbladet demoskops mätning i april Undersökningen omfattar 2 026 intervjuer under perioden 24 mars – 3 april 2023 och är genomförd som en webbundersökning. Förändring sedan förra mätningen inom parentes. Socialdemokraterna 35,3 (+1) Moderaterna 21,8 (+0,1) Sverigedemokraterna 18,6 (-0,4) Vänsterpartiet 7,9 (-0,3) Centerpartiet 4,7 (+0,3) Kristdemokraterna 3,9 (-0,5) Liberalerna 3,5 (0) Miljöpartiet 2,9 (+0,1) Övriga partier 1,4

Läs även: S-topp och SD-flopp i Sentio

Läs även: MP, KD och L under spärren i DN/Ipsos – S tappar till SD och M