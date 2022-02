Kiev under angrepp

Strider pågår utanför Ukrainas huvudstad Kiev mellan Ukrainas försvarsmakt och invaderande rysk militär, rapporterar BBC. Ukraina attackeras av Ryssland på flera fronter i det största kriget i Europa sedan 1945.

Tidigare har ryska styrkor erövrat området runt det havererade kärnkraftverket Tjernobyl i norra Ukraina efter hårda strider, uppger Mykhaylo Podolyak, rådgivare till Ukrainas president. Strider ska även pågå i staden Sumy i nordöstra Ukraina.

Enligt uppgifter från Ukraina och USA är målet med den ryska invasionen att störta den ukrainska regeringen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy sade i ett inspelat tal att han kommer stanna i Kiev.

– Jag är fiendens första måltavla. Min familj är den andra. De vill förstöra Ukraina politiskt genom att förstöra statschefen. Jag kommer stanna i huvudstaden. Min familj är också i Ukraina, säger Zelenskiy enligt Reuters.

Enligt Zelenskiy har minst 137 ukrainare dödats och 316 sårats hittills. FN uppskattar att över 100 000 personer redan flytt sina hem, och tusentals har tagit sig över gränserna till grannländerna Moldavien, Rumänien, Polen och Ungern.

Ryssland inledde en massiv invasion av Ukraina tidigt på torsdag morgon. Ryssland har invaderat landet i norr från Belarus i en offensiv mot Kiev, men också i nordöst från Ryssland och i söder från det ryskockuperade Krim.

Enligt den ryska människorättsorganisationen Ovid info har 1827 personer hittills gripits för antikrigsdemonstrationer i Ryssland.

Look at the size of anti-war protestors in St Petersburg, Russia. Wow pic.twitter.com/dHg9Uwt9RQ

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 24, 2022