Biden rasar mot Musks Twitterköp: ”Spyr ur sig lögner”

Elon Musks köp av Twitter rör upp heta känslor inom vänstern. Nu uttalar sig även den amerikanske presidenten Joe Biden om affären och hävdar att han är orolig för att mer desinformation och hatpropaganda ska spridas på plattformen.

I ett tal vid en välgörenhetsinsamling på fredagen ger Biden sin syn på Twitterköpet.

– Och nu till det som vi alla är oroade över: Elon Musk går ut och köper ett företag som spyr ur sig lögner över hela världen, säger presidenten enligt Reuters.

– Det finns inga redaktörer längre i Amerika. Det finns inga redaktörer. Hur förväntar vi oss att barn ska kunna förstå vad som står på spel?

Läs även: Allt större oro för Bidens mentala hälsa

Även Vita husets pressekreterare Karine Jean-Pierre säger att Biden har varit solklar kring behovet av att reducera mängden hatpropaganda och desinformation online.

– Den uppfattningen omfattar Twitter, Facebook och alla andra sociala medier-plattformar där användare kan sprida desinformation, säger hon enligt Reuters.

Elon Musk har sedan köpet av Twitter varit tydlig med att han vill säkra yttrandefriheten på plattformen.

Samtidigt hävdar han att Twitter under hans ledning inte kommer sluta att moderera innehållet och att mängden hatpropaganda har gått ner den senaste tiden.

In fact, we have actually seen hateful speech at times this week decline *below* our prior norms, contrary to what you may read in the press.

Again, to be crystal clear, Twitter’s strong commitment to content moderation remains absolutely unchanged.

Läs även: Vänsterprofil tror att Musk har saboterat hennes Twitter

Vidare säger Musk att Twitters annonsintäkter har sjunkit kraftigt efter påtryckningar från aktivister. Detta trots att modereringen av innehållet – enligt honom – inte har förändrats.

”De försöker förstöra yttrandefriheten i Amerika”, skriver Twitters nye ägare.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.

Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022