Krav på vapenamne(s)ti hånas

Efter lördagens maskingevärs-massaker i Farsta centrum, där två personer sköts ihjäl och två andra skadades, kräver oppositionsledaren Magdalena Andersson (S) att regeringen inför en ny vapenamnesti, vilket hon kallar för ”en akut åtgärd för att få bort så många illegala vapen som möjligt” i ett inlägg på Twitter.

Vapnen måste bort från gatan. Sverige riskerar att gå mot den mest brutala sommaren på länge. Vi kräver att regeringen inför en vapenamnesti, en akut åtgärd för att få bort så många illegala vapen som möjligt.

– I det här läget, när vi riskerar att gå mot den mest brutala sommaren på länge, så behöver vi få bort vapnen från gatan. Regeringen bör ta tillvara alla möjligheter som finns för det. Något som regeringen skulle kunna göra, som inte kräver lagstiftning, är att utlysa en tillfällig vapenamnesti. Det har prövats tidigare och nått bra resultat, säger Magdalena Andersson till Aftonbladet.

Anderssons utspel möts emellertid med skepsis på Twitter. ”Har någon ringt kurdiska räven och informerat honom om att han och hans kumpaner snart kan lämna in sina vapen?” skriver Hamid Zafar.

Har någon ringt kurdiska räven och informerat honom om att han och hans kumpaner snart kan lämna in sina vapen?

”Om man på riktigt tror att yrkeskriminella tonåringar ger bort sina vapen så fort de får frågan borde man kanske gjort det medan man hade makten?” skriver Philip Syrén.

Om man på riktigt tror att yrkeskriminella tonåringar ger bort sina vapen så fort de får frågan borde man kanske gjort det medan man hade makten?

”Snäll dela tweeten nedan så alla kriminell i Sverige tar del av den och lämnar in sina vapen” hånar ex-polisen Mustafa Panshiri, känd från podden ”Sista måltiden” och sina böcker tillsammans med Jens Ganman.

Snälla dela tweeten nedan så alla kriminella i Sverige tar del av det och lämnar in sina vapen!

Hanif Bali konstaterar att man under förra vapenamnestin fick in sammanlagt fyra automatgevär. ”Tror sossarna att de löser denna brutalitet med att samla in gamla jaktvapen?” frågar han sig.

Förra vapenamnestin fick man in fyra stycken automatgevär. Tror sossarna att de löser denna brutalitet med att samla in gamla jaktvapen?

”Så länge högsta politikerna hanterar frågan så här kan vi inte räkna med någon förändring” skriver Dokus Sofie Löwenmark.

Så länge högsta politikerna hanterar frågan så här kan vi inte räkna med någon förändring. Alls.

”Om man lämnar in sitt vapen får man ett armband!” hånar Peter Wennblad, ledarskribent på Svenska Dagbladet.

Om man lämnar in sitt vapen får man ett armband!

Susanna Silfverskiöld, politiskt sakkunnig på statsrådsberedningen, frågar sig i vilken verklighet Socialdemokraterna befinner sig.

Vänta. Socialdemokraterna tror alltså att gängkriminella som hänsynslöst skjuter ihjäl oskyldiga på öppen gata frivilligt skulle lämna ifrån sig sina vapen om vi bara gav dem chansen? I vilken verklighet befinner de sig?

Kriminologen Manne Gerell kräver att S redovisar den evidens de grundar sitt krav på. ”Den internationella forskningen pekar inte mot att det har ngn effekt” skriver han vidare.

Jag kräver att socialdemokraterna berättar vilken evidens dom grundar detta krav på.

Den internationella forskningen pekar inte mot att det har ngn effekt.

Den internationella forskningen pekar inte mot att det har ngn effekt.

Mig veterligen finns ingen svensk forskning. Rätta mig gärna.

Enligt Erik Lakomaa var bara 4 promille av de vapen som lämnades in under den förra vapenamnestin möjliga kandidater till att ha förekommit i kriminella sammanhang, och inte ett enda kunde kopplas till brott.

4 promille av de vapen som kom in vid den förra vapenamnestin skickades till NFC för testning då de bedömdes vara av sådan typ eller modell att de kunde misstänkas ha figurerat i kriminella sammanhang. Inget kunde kopplas till något brott.

Liknande uppgifter förs även fram av tidigare Timbro-chefen Markus Uvell.

– Vapenamnestin 2013 gav 15.000 inlämnade vapen, noll (0) med koppling till kriminella. – Vapenamnestin 2018 gav 10.000 inlämnade vapen, ett (1) med koppling till kriminella. Men hey, låt oss lägga polisens resurser på en vapenamnesti till! Finns ju inget annat att göra!

Kritiken mot kravet sammanfattas kanske bäst av parodikontot Muharrem Andersson.

Många gängkriminella längtar efter att få göra sig av med sina vapen. Därför föreslår vi en vapenamnesti.

