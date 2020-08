Kriminellt nätverk upprättade vägspärrar i Göteborg

GÖTEBORG Flera medier rapporterar att ett kriminellt nätverk i Göteborg ska ha upprättat vägspärrar vid Hammarkullen och Hjälbo centrum där de kontrollerade bilar på väg till och från området. Vägspärrarna kan bero på en konflikt mellan kriminella gäng som blossat upp i Göteborg.

Enligt Göteborgs-Posten ska vägspärrar ha upprättats vid Hjälbo centrum och in mot Hammarkulletorget, och ha varit i bruk under helgen och på måndagen.

Vägspärrarna ska ha bemannats av personer som är underhuggare till ett kriminellt nätverk.

– Det är unga killar som stoppar bilar och kontrollerar vilka som åker in i området. I grunden är det ett ofredande, men det är inte så lätt att få folk att ställa upp och gå vidare med en anmälan, säger en källa till GP.

Polischef Erik Nord säger till GP att polisen inte kommer tolerera illegala vägspärrar.

– Det är polisens uppgift att stå för ordningshållningen i samhället och vi kommer att göra ingripanden så fort vi ser det här. I går hann vi inte riktigt dit innan de drog sig tillbaka. Vi ser väldigt allvarligt på det här då det skapar en stor otrygghet, säger Nord till GP.

Göteborgs-Tidningen uppger att vägspärrarna kan hänga ihop med en pågående konflikt mellan kriminella grupperingar i Göteborg, som lett till tre skottlossningar i Göteborg under kort tid.

– Vi har ett rött läge med påfallande risk för ytterligare våldsdåd. Rött är ett läge där det finns en omedelbar och hög risk för att det kan utbryta ytterligare våldsamheter. Och där är vi nu. Det är ett allvarligt läge, säger Polischef Erik Nord till GT.

På Twitter reagerar många på de kriminella nätverkets vägspärrar. Hamid Zafar, som utsågs till ”Årets Svensk” av tidningen Fokus 2018, skriver att han senast såg ”vägspärrar som kontrolleras av kriminella miliser” när han var i Afghanistan, och att han aldrig trodde att det skulle ske i Sverige.

Svenska Dagbladets Ivar Arpi frågar sig ironiskt vad ”våldsmonopol” är för något.

