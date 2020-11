Kristersson (M): Terroristerna ska UT

”Utländska medborgare som med våld hotar våra öppna samhällen ska ut ur Sverige och ut ur EU” skriver Moderaternas partiledare Ulf Kristersson i ett inlägg på Facebook, där han även manar till enighet ”i kampen mot den radikala islamismen”.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson ansluter sig till Macrons hårda linje mot islamism och terrorism efter terrordådet i Wien.

I ett inlägg på Facebook skriver Kristersson att ”människor som med våld vill rasera vår liberala demokrati, ska mötas av en lika kompromisslös linje från den fria världens ledare”.

”Deras våld kan aldrig ursäktas, inte med teckningar av profeten Muhammed och inte med att andra människor sagt eller gjort något de anser kränka islam” fortsätter Kristersson, som manar till enighet ”i kampen mot den radikala islamismen”.

Kristersson menar också att ”Utländska medborgare som med våld hotar våra öppna samhällen ska ut ur Sverige och ut ur EU”.

Sveriges statsminister Stefan Löfven har fördömt terroristattackerna i Wien och Frankrike i inlägg för en internationell publik på Twitter, där han inte nämnde terroristernas islamistiska motiv.

I strongly condemn the terrorist attacks in Vienna tonight, one of them close to a synagogue. My thoughts are with the victims and their families. We must all stand united against attacks on our open society.

I am horrified by the recent appalling attacks in France. Our thoughts and sympathy are with all who are affected. We stand united with France in the fight against terrorism and in defence of fundamental freedoms.

