Lärare vägrade säga ”hen” – elev får 150 000 i ersättning

SVERIGE Att inte använda en elevs önskade pronomen är en ”allvarlig form av trakasserier”, enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO. Därför ska en elev nu få 150 000 kronor i diskrimineringsersättning.

I fallet, som DO skriver om i ett pressmeddelande, vägrade en lärare att använda pronomenet ”hen” om en elev som identifierar sig som ickebinär. ”Trots att rektorn lovade att tala med läraren kom eleven att bli kallad för fel pronomen under mer än en termin”, skriver DO.

Både skolan och DO anser att eleven därmed har utsatts för diskriminering. Enligt DO är det skolan som bär ansvaret för att det har fått fortgå.

– Att en lärare, mot en elevs uttryckliga vilja, medvetet låter bli att använda det pronomen som eleven identifierar sig med är en allvarlig form av trakasserier och något som en rektor omgående måste se till upphör. I skolan ska alla elever känna sig trygga och respekterade och inte behöva utsättas för diskriminering. Det är särskilt viktigt att lärare gestaltar och förmedlar denna värdegrund, säger DO:s processförare Isabelle Arsova i pressmeddelandet.

DO kräver att utbildningsanordnaren, alltså den som driver skolan, ska betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven. Om detta inte sker tänker DO ta ärendet till tingsrätten.

