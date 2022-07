Låtsades hjälpa svårt skadad kvinna – förgrep sig på henne sexuellt

Han låtsades komma till den allvarligt skadade kvinnans hjälp. Men istället för att larma ambulans lurade han ned henne i ett källarrum där han började förgripa sig på henne sexuellt. Nu döms till Sharif Abbas, 31, till fyra års fängelse för kidnappning och sexuellt övergrepp av en brittisk domstol.

I juni 2019 ramlade en 19-årig kvinna ned för en trappa på t-banestationen Bond Street i centrala London och fick en allvarlig huvudskada, som exponerade delar av hennes skallben.

När hon satt ned för att hämta sig efter fallet, som också brutit hennes handled, kontaktades hon av Sharif Abbas, 31, som bar signalväst och låtsades vara t-bane-anställd.

Men istället för att larma ambulans förde Abbas ned den kraftigt blödande kvinnan till ett källarrum, där han under förevändning av att undersöka hennes skador började förgripa sig på henne sexuellt.

När Abbas tog sig in i källaren hade han emellertid utlöst ett larm till polisen, som kom till platsen och grep honom under pågående övergrepp. Abbas ska då haft sina händer under kvinnans kläder och neddragen gylf.

Nu döms Abbas till fyra års fängelse för kidnappning och sexuella övergrepp av Southwark Crown Court i London, rapporterar Metro UK.

– Jag tvivlar inte på att om de (polisen) inte anlänt i det ögonblicket, så hade du (Abbas) gått vidare till att begå ett ännu mer seriöst övergrepp, säger domare Gregory Perrins.

