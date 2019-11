Linnéa Claeson i blåsväder – anklagas för lögner

Nu växer kritiken mot Linnéa Claesson som anklagas för överdrifter och lögn. Claessons påståenden om sexuella trakasserier har länge ifrågasatts på sociala medier, men nu kommer kritiken från etablerade kanaler och personer som i övrigt delar Claessons politiska åsikter.

Föreläsaren och influencern Linnéa Claesson har gjort kometkarriär i svenska medier genom att berätta om sexuella trakasserier hon utsatts för på instagramkontot ”Assholes online” som slog igenom 2017 och i dagsläget har över 279 000 följare.

Samma år som genombrottet prisades Claeson av FN-förbundet, utsågs till ”Framtidens mäktigaste” av TCO, blev kolumnist för Aftonbladet och sommarpratade i P1.

Följande år blev hon goodwill-ambassadör för ”Kvinna till Kvinna”, tävlade i ”Let´s dance och prisades som ”Årets Jurist” av Dagens Juridik, trots att hon ännu inte har någon examen i juridik.

Men i år har kritiken mot Linnéa Claesons påståenden växt. Tidigare har Claeson ifrågasatts på sociala medier för historier om sexuella trakasserier som framstår som överdrivna. I år har kritiken mot Claeson dock börjat komma från etablerade kanaler, och personer som i övrigt delar Claesons politiska åsikter.

Historisk kukbild till tioåring

I juni togs Linnéa Claesons påståenden upp av Moa Wallin i satirprogrammet ”Tankesmedjan” i P3.

– Ni kan säkert föreställa er att de sexuella trakasserierna haglar när man är en anonym dussinspelare som aldrig ens har spelat i A-landslaget i damhandboll, säger Wallin, och raljerar sedan om hur populär inhemsk damhandboll är.

– Men Linnéas helvete började redan innan hon blev elithandbollsspelare – alltså det mest utsatta man kan vara i det här landet. I en kolumn berättar hon att hon mottog sin första kukbild när hon var tio år gammal (skrattar), alltså år 2002, fortsätter Wallin.

– År 2002 skickades faktiskt den första svenska MMS-nyheten, bestående av tre färgbilder från Sveriges VM-match och två meningar nyhetstext, utsänt av TT. Och strax därefter skickades alltså Sveriges andra MMS genom historien, vilket var en kukbild till tioåriga Linnéa Claeson, konstaterar Wallin.

Efter att Wallin konstaterat att mobiltelefoner som kunde skicka och ta emot MMS var väldigt ny och dyr teknologi år 2002, och skämtat om sannolikheten att en tioåring får en sådan av sina föräldrar, går hon igenom och driver med en vanlig dag i Linnéa Claesons liv där hon sextrakasseras av alla män hon möter.

”Hon har gjort fakekonton för fakekillar”

I augusti attackerades Linnéa Claeson av Julia Frändfors i den populära podcasten ”Daddy Issues” som Frändfors gör tillsammans med Julia Lyskova.

I avsnittet censureras Claesons namn, men det är uppenbart vem de talar om när Frändfors beskriver personen det handlar om, som bland annat har ”regnbågshår”.

– Hon är så JÄVLA hyllad du vet, hon har ju vunnit priser och det är FN och årets jurist blev hon också, hon är för fan inte jurist. Hon har varit med i Let`s dance och hon får stå för allt det här härliga, säger Frändfors och fortsätter:

– Grejen är ju att hon är så fucking jävla fake! Hennes konversationer som hon postar… alltså förlåt, men jag känner en del människor. Jag känner ingen som får så många sexinviter och dickpics och… det händer inte att man får så många som hon får, hon får ju tydligen tiotusentals om dagen.

Enligt Fränfors är det tydligt att Claeson helt enkelt fejkar sina sexuella trakasserier.

– Om man forskar lite, om man kollar på alla sms som hon har fått av alla dessa hundratusentals killar som varje dag ber henne om olika sexgrejer, så kanske man zoomar in lite grann på dom här bilderna som de har tagit, det är alltid bilder på överkroppar, det är aldrig bilder på ansikten. Och bilder på överkroppar med kanske något badrum i bakgrunden så ser man att det är inte svenska badrum, det är amerikanska badrum.

– Det är alltså fakebilder, slår Frändfors fast. Hon har gjort fakekonton för fakekillar, tagit bilder från google med amerikanska badrum, bilder på någon jävla överkropp som skriver meddelanden till sig själv. Såhär är det, det här vet jag!

Tagit kukbilder från gayporr-sajter

I slutet av september granskade podcasten Haveristerna – som görs av Henrik Johansson från ”Inte rasist, men…”, skribenten och debattören Myra Åhbeck Öhrman och Axel Luo Öhman – Linnéa Claesons historier närmare i sömmarna och hittade ett stort antal tveksamheter.

Bland mycket annat avslöjar Haveristerna att de censurerade kukbilder Claeson visar upp och påstår sig ha fått i flera fall kommer från gayporr-sajter, och att ingen manlig diplomat var på plats vid ett EU-arrangerat event där Claeson talade, trots att Claeson påstår att hon blev antastad av en manlig diplomat vid tillfället.

Läs även: Rektor på utpekad skola sågar Linnéa Claeson: ”Hon förstärker situationen”

Haveristerna har även talat med personer som var med vid den föreläsning i Härnösand som enligt en krönika av Claeson som publicerades i Aftonbladet urartade i kaos när killar skrek ut sitt hat mot bögar och kvinnor.

Man granskar även påståenden som att Claeson ska ha omringats av tolv knivbeväpnade nazister, och att hon fick kvarsittning i skolan för att hon vägrade tvätta bort sexistiskt klotter från sitt skåp i avsnittet.

”Om det låter för bra för att vara sant är det förmodligen det”

Kritiken mot Claeson fick dock fart på allvar först när Göteborgsposten på fredagen publicerade en krönika av vänsterfeministen och tidigare metoo-aktivisten Emilie Ebbis Roslund som ifrågasätter flera av Claesons påståenden.

”Om det låter för bra för att vara sant är det förmodligen det” inleds texten, där Roslund bland annat tar upp podden Haveristernas granskning av Claeson.

”Linnéa Claesons trovärdighet grundar sig i att hennes berättelser är sanna. Trots det har verifieringen av dessa varit lågprioriterat under åren som hon blivit en medial profil. Med undantag från när Medierna i P1 uppmärksammade henne för två fall av plagiat så har intervjuer och artiklar ramat in Claeson som hjälte, offer eller både och. Till skillnad från hur man hanterar andra opinionsbildare med samma maktposition har Linnéa haft privilegiet att slippa de kritiska frågorna, hur otroliga hennes anekdoter än varit” skriver Roslund i texten som fått stor spridning på sociala medier.

Texten avslutas med frågan ”Vad händer med vår trovärdighet när det visar sig att Sveriges främsta feminist vittnar om sexuella trakasserier som aldrig ägt rum?”.

Försvaret: Killar ljuger också

Men Claeson försvaras också av olika medieprofiler. I en krönika – som även den publicerats i GP -skriver Marcus Berggren att ”Visst: hon kanske hustlar och skarvar men, I got news for you: det har vi killar gjort sedan urminnes tider. Det är därför vi styr den här planeten. Världen är en mörk plats. Det betyder inte att den skyldiga är den vars hår lyser i mörkret.”

Även kriminologen Nina Rung, som föreläst tillsammans med Claeson, försvarar henne i ett inlägg på Instagram där hon också går till angrepp på podcasten Haveristerna som hon avfärdar som ”En podd som gjort till sin sak att håna, härja och ”granska” feminister”.

Rung menar också att det inte spelar någon roll om Claeson ljuger då det inte gör någon skada utan tvärtom inneburit ”att fler får pepp att stå upp för sig själva”.

Runges resonemang får kritik på Twitter av youtubern Jellybean Gen.

Nu väger även Nina Rung in med sitt försvar av Linnea Claesson. ”Det gör väl inget att hon ljugit lite grann, vi har ju ett patriarkat som är så mycket ondare”

Jo, det gör något. Det gör mycket. Hon har ljugit om män, spätt på manshat inom feminismen och bland kvinnor. pic.twitter.com/qRhEna9L1W — 🍭.Jellybean Gen.🍭 (@Genpoden) November 18, 2019

Dramats huvudperson Linnéa Claeson har än så länge inte kommenterar kritiken om överdrifter och lögner, vilket Roslund noterat på Twitter.

Fick nyss veta att texten om LC passerat 500 000 klick. Synd att hon aldrig återkom när GP kontaktade henne, även om jag fattar att det inte går i linje med hennes krishantering. Undrar hur länge det är lönsamt att den bara består av att vara tyst och radera kritiska kommentarer? — Emilie Ebbis Roslund (@ebbiskatt) November 17, 2019

Istället ägnade Claeson helgen åt att gå till angrepp mot SD, både på sociala medier och i en krönika i Aftonbladet med anledning av att SD blivit största parti i flera opinionsmätningar.

Johan Ingerö, Policyansvarig i Kristdemokraternas partiledarstab, konstaterar dock ett faktafel i Claesons text, nämligen att Staffanstorp skulle vara ett särskilt starkt SD-fäste. I själva verket ligger SD:s valresultat i Staffanstorp långt under rikssnittet.

Nu beskriver hon Staffanstorp som ett extra starkt SD-fäste. SD fick alltså 11,1 där. Långt under rikssnittet. Plagiera, fabricera och inte ens kunna googla. Men kommuner, fack och med fortsätter hosta upp pengar till henne. pic.twitter.com/oIFop2wGyl — Johan Ingerö (@JohanIngero) November 18, 2019

Nyheter Idag söker Linnéa Claeson för kommentarer om kritiken mot henne.

Läs även: Linnea Claeson föreläste hos kommun för 120 000 kronor: ”Hon pratade om jämställdhet”

Läs även: Så hånas ”årets jurist”-priset som gick till Linnea Claeson

Läs även: Aftonbladet-krönikören Linnéa Claeson i blåsväder – utpekad som plagiatör

Läs även: Storbedragaren till sina fans: ”Jag är den rikaste romska mannen av alla”