Markoolio stoppar hatlåt om Busch: ”Jag var själv en mobbare”

Låttext till Ebba Busch-låt, mildare version

Åh Ebba Busch Thor, du är så på. Mitt i ett jävla bra valår. Åh, Ebba Busch Thor, led oss var du än går. Åh Ebba Busch Thor, du är så på, fast kritiken är så hård. Åh Ebba Busch Thor, du klarar allt ändå.

Vem gick just in här? Vem kan det va? Jo det är ju den snyggaste tjejen i Rosenbad. Kostymen är knäppt, och allt är klart för fest, men ingen inbjudan kom, får vara Margaux plus ett.

Jag har byggt och hamrat på en politik, som ska skjuta alla skarpt utom ofödda liv. Låt alla bögar komma till himlen, men givetvis förtur till kärnfamiljen.

Åh Ebba Busch Thor, du är så på. Du med ditt vackra blonda hår. Åh Ebba Busch Thor, din fucking bögikon. Äldrevård ska upp såklart men gubbar ska ut ur mitt husförtal

Åh, Ebba Busch Thor, du är så blå. Farlig för Sverige nu som då. Ebba Busch Thor, dags att avgå. Åh, Ebba Busch Thor, statuskåt, du blir säkert glad av denna låt. Ebba Busch Thor, tack varsågod, förlåt.