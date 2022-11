Migranter hittades på fartygsroder – överlevde elva dagar till havs

Tre stycken migranter hittades på rodret till en oljetanker vid Kanarieöarna på måndagen. Fripassagerarna hade hoppat på det enorma skeppet i Nigeria och sedan överlevt elva dagar till havs innan de hittades av den spanska sjöräddningen Salvamento Marítimo i Las Palmas hamn.

Oljetankern Alithini II – som är maltesisk flaggat – påbörjade sin resa den 17 november från den nigerianska storstaden Lagos innan den i måndags anlände till hamnen i Las Palmas.

Väl där hittades de tre männen fortfarande vid liv på oljetankern efter elvadagarsresan, rapporterar Fox News som i sin tur hänvisar till lokala medier.

Männen undersöktes av läkare vid hamnen och kördes därefter till sjukhus. Enligt det spanska sjöräddningssällskapet ska de ha uppvisat symtom på uttorkning samt varit kraftigt nedkylda.

I ett dramatiskt foto ser man de tre männen hukandes vid rodret med fötterna dinglande ovanför vattenytan under det jättelika skeppet.

Det är inte första gången som fripassagerare från Nigeria upptäckts på fartyg på väg till Kanarieöarna.

2020 överlevde en 14-årig pojke en två veckor lång resa från Lagos till Kanarieöarna, också den gången på skeppets roder. Han tvingades uppsöka sjukhus efter att ha anlänt till den spanska ögruppen.

Vid ett annat tillfälle samma år anlände fyra män till Las Palmas från Lagos efter en tiodagarsresa. Männen rapporteras ha gömt sig i ett utrymme bakom rodret under färden.

”Det är den första och kommer inte att bli den sista. Fripassagerare har inte alltid samma tur”, skriver Txema Santana, journalist och migrationsrådgivare till Kanarieöarnas regering, i respons till händelsen.

