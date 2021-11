Migranter rev gränsstängsel och kastade sten – slogs tillbaka av polska styrkor

BELARUS/POLEN Det har varit en hektisk dag vid den polsk-belarusiska gränsen. Migranter har försökt bryta sig genom stängsel och attackerat polska trupper med stenar och andra föremål. På polska sidan använder man vattenkanoner och tårgas för att trycka tillbaka de som vill korsa gränsen.

På tisdag förmiddag attackerade migranter vid polska gränsen polska gränstrupper med stenar och rev ned ett gränsstängsel. Den belarusiska journalisten Hann Liubakova skriver på Twitter att de belarusiska soldater som vanligtvis följer migranterna hade försvunnit när gränsen attackerades.

#Belarus Migrants are dismantling the border fence. Interestingly, Belarusian security officers with weapons, who used to accompany migrants en masse, vanished into the air at the moment. pic.twitter.com/Z4mkY1d8e8

Polens försvarsdepartement skriver på Twitter att en polsk soldat träffades av en sten i ansiktet under tisdagens angrepp. Han ska inte ha fått livshotande skador.

One of the 🇵🇱soldiers was hit with a stone in the face during today's migrant attack. He was given medical help. His life and health are not in danger. https://t.co/SfWIY4wxjd

