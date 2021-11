Uppgift: Migranter beväpnas med tårgas av Belarus

Belarus beväpnar migranterna vid gränsen med tårgas, uppger den polska gränspolisen. Irak har erbjudit sig att hämta hem sina medborgare vid gränsen, men Belarus diktator Aleksander Lukasjenko hävdar att de inte vill åka hem, och säger att Belarus istället kan flyga dem till Tyskland.

Migranter vid den polska gränsen beväpnas med tårgas av Belarus, uppger den polska gränspolisen i inlägg på Twitter. Polsk gränspolis ska dessutom ha angripits med laser, medan gränshinder revs av belarusiska soldater.

Last night near #Czeremcha, Belarusian soldiers tried to destroy the temporary fence. Polish services were blinded by laser and strobe lights. Migrants were equipped with tear gas.

🇵🇱 border guard prevented any attempts to cross the border. https://t.co/hDzrHYYhXx

— Poland in the EU (@PLPermRepEU) November 13, 2021