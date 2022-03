MMA-stjärna gripen för mordförsök – sköt mot misstänkt pedofil men träffade fel person

SAN JOSE, KALIFORNIEN Den tidigare MMA-stjärnan Cain Velasquez, 39, har gripits som misstänkt för bland annat mordförsök efter att rammat en bil med tre passagerare och sedan avlossat flera skott mot bilen.

En person skadades i skottlossningen som inträffade på måndagen, men enligt uppgift från polisen var den sannolika måltavlan en annan person än den skadade mannen, rapporterar CBS Sports.

I bilen fanns också Harry Goularte Jr, som misstänks för sexuellt övergrepp mot ett barn som är nära anhörig till Velasquez. Goularte Jr greps den 25 februari, men släpptes samma dag.

Goularte Jr bor med sin mor som driver dagbarnsverksamhet. Modern ska ha befunnit sig i bilen, liksom Goularte Jr:s styvfar, 63, som träffades i skottlossningen. Styvfadern väntas överleva sina skador.

– Den sorgliga tragedin är att Mr. Velasquez valde att ta lagen i sina egna händer, med fara för allmänheten och alla i bilen, säger Distriktsåklagare Jeff Rosen i ett uttalande.

– Detta våldsdåd skapar också mer smärta och lidande för hans familj, fortsätter han.

På sociala medier får Velasquez stort stöd.

