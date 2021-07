Mordvåg i amerikanska städer – nu erbjuder Biden 350 miljarder extra till polisen

President Joe Biden (Dem) erbjuder 350 miljarder dollar från den amerikanska räddningsplanen till polisen i New York City och andra amerikanska städer där våldet ökat under pandemin, rapporterar Fox News.

– Vår strategi ger medel till polisen genom den amerikanska räddningsplanen, för att delstater och städer ska kunna anställda och poliser och betala övertid, sade Joe Biden bland annat vid en pressträff på måndagen.

Läs även: Mordvåg i upploppsdrabbade Portland

I New York har antalet mord ökat med 23 procent jämfört med samma period förra året, enligt AP News. Ännu värre är läget i Chicago, där antalet mord ökat med 39 procent.

Morden i New York har sjunkit under perioder av hårda restriktioner, men något liknande syns inte i Chicago. Där kopplas många morden kopplas till gäng vars medlemmar inte bryr sig särskilt mycket om restriktioner enligt kriminologen Wesley Skogan vid Institute for Policy Research at Northwestern University.

– Av alla saker de har att oroa sig för, hamnar covid väldigt långt ned på listan, säger Skogan till AP News.

Polisens budgetar i flera amerikanska städer har också drabbats av nedskärningar efter krav från bland annat Black Lives Matter-rörelsen, som var aktiv under förra sommarens demonstrationer och upplopp efter att George Floyd dödats av polis under ett ingripande.

Minneapolis, där George Floyd dog, lovade till och med att avskaffa polisen, men det hela slutade med att staden istället fick nyrekrytera poliser för 6,4 miljoner dollar.

Läs även: Nu avskaffar Minneapolis polisen

Läs även: Skulle avskaffa polisen – nu rekryterar Minneapolis poliser för 6,4 miljoner dollar