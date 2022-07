Musk avbryter jätteaffären – Twitter hotar med rättegång

USA Elon Musk meddelar att han avbryter sitt köp av Twitter, rapporterar CNBC. Anledningen är att Twitter inte velat ge ut data på hur många av dess konton som är fejk, uppger affärsmannen. Men beskedet faller inte i god jord hos Twitter som nu hotar med rättsliga påföljder.

Twitters styrelseordförande Bret Taylor säger att man fortfarande är inställda på att genomföra affären. Annars är man redo att dra Musk inför rätta – en strid som man är säkra på att vinna.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022