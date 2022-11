Musk: Borde Trump få komma tillbaka till Twitter?

Borde Donald Trump få chansen att komma tillbaka till Twitter? Den frågan ställde den nye ägaren Elon Musk till Twitters användare på fredagen amerikansk tid. I skrivande stund har omröstningen fått över åtta miljoner röster.

Det var efter stormningen av Kapitolium som USA:s förre president Donald Trump blev permanent avstängd från Twitter. Som skäl till avstängningen angav Twitter att man såg en ”risk för ytterligare uppvigling till våld”.

Den nye ägaren och vd:n Elon Musk har emellertid öppnat för att åter välkomna den forne presidenten till plattformen. På fredagen öppnade han en omröstning där Twitters användare kunde gå in och tycka till i frågan.

Lördag förmiddag svensk tid innehar ja-sidan – de som tycker att Trump ska vara välkommen tillbaka på plattformen – en knapp majoritet mot nej-sidan. I dagsläget har över åtta miljoner användare röstat och enligt Musk inkommer ungefär en miljon röster per timme.

Samma dag som Musk öppnade omröstningen om Trump blev tre avstängda användare – kändispsykologen Jordan Peterson, satirsajten Babylon Bee och komikern Kathy Griffin – välkomnade tillbaka till plattformen.

Kathy Griffin fick sitt konto avstängt under Musks tid som ägare efter att ha bytt namn på kontot till ”Elon Musk” utan att ange att det rörde sig om en parodi. Men nu har alltså även hon fått sitt konto återaktiverat.

Andra tycker att även konspirationsteoretikern Alex Jones – som stängdes av från Twitter redan 2018 – borde tillåtas komma tillbaka till plattformen.

